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Pepsi представила пребиотическую колу с клетчаткой

Pepsi Prebiotic Cola дополнит расширенную линейку торговой марки, в которую входит и бренд poppi — лидер на рынке функциональных газированных напитков, купленный PepsiCo в начале года.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Дизайн банки пепси-колы с пребиотиками
Источник: Pepsico

PepsiCo объявила о запуске новой линейки Pepsi Prebiotic Cola. В компании это первый за несколько десятилетий продукт с функциональными ингредиентами в классическом формате газировки. Напиток содержит 30 калорий, пять граммов тростникового сахара, три грамма пребиотической клетчатки и не включает искусственных подсластителей.

Новинка будет представлена в двух вкусах — оригинальном и вишнево-ванильном. По словам производителя, Pepsi Prebiotic Cola сохранит узнаваемый вкус классической Pepsi, но станет полезнее для здоровья.

CEO подразделения PepsiCo Beverages U.S. Рам Кришнан отметил, что продукт стал логичным шагом в развитии бренда: «Pepsi Prebiotic Cola — это новая стадия эволюции. Мы не жертвуем вкусом, но даем потребителю выбор и функциональные опции».

Новинка поступит в продажу осенью в онлайн-магазины, а с начала 2026 года появится в рознице. Среди форматов представлены одиночные банки объемом 12 унций — около 355 миллилитров — и упаковки по восемь штук.