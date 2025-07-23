Pepsi представила пребиотическую колу с клетчаткой

PepsiCo объявила о запуске новой линейки Pepsi Prebiotic Cola. В компании это первый за несколько десятилетий продукт с функциональными ингредиентами в классическом формате газировки. Напиток содержит 30 калорий, пять граммов тростникового сахара, три грамма пребиотической клетчатки и не включает искусственных подсластителей.
CEO подразделения PepsiCo Beverages U.S. Рам Кришнан отметил, что продукт стал логичным шагом в развитии бренда: «Pepsi Prebiotic Cola — это новая стадия эволюции. Мы не жертвуем вкусом, но даем потребителю выбор и функциональные опции».
Новинка поступит в продажу осенью в онлайн-магазины, а с начала 2026 года появится в рознице. Среди форматов представлены одиночные банки объемом 12 унций — около 355 миллилитров — и упаковки по восемь штук.