Глава Таганрога заявила о снятии воздушной опасности по городу 23 июля

Днем 23 июля в Таганроге было объявлено предупреждение о воздушной опасности, потом угроза была снята. Об этом в своем телеграм-канале проинформировала глава города Светлана Камбулова.
Первое сообщение с предупреждением глава Таганрога опубликовала в 11:34, второе — об отбое угрозы — поступило в 11:48.
Светлана Камбулова напомнила таганрожцам, что во время опасности следует уходить с открытых участков улиц в укрытия, а в помещениях нельзя подходить к окнам.
Напомним, прошедшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах.
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