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Глава Таганрога заявила о снятии воздушной опасности по городу 23 июля

В Таганроге сняли угрозу воздушной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Днем 23 июля в Таганроге было объявлено предупреждение о воздушной опасности, потом угроза была снята. Об этом в своем телеграм-канале проинформировала глава города Светлана Камбулова.

Первое сообщение с предупреждением глава Таганрога опубликовала в 11:34, второе — об отбое угрозы — поступило в 11:48.

Светлана Камбулова напомнила таганрожцам, что во время опасности следует уходить с открытых участков улиц в укрытия, а в помещениях нельзя подходить к окнам.

Напомним, прошедшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах.

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