Власти Салавата готовы предоставить по квартире и по миллиону рублей всем иногородним медикам

В администрации башкирского города Салавата состоялось заседание комиссии по социальным выплатам медицинским работникам, на котором для борьбы с кадровым дефицитом в здравоохранении приняли новую программу поддержки.
Ключевые решения:
— выплата в миллион рублей (выплачивается частями по 20 тысяч ежемесячно);
— предоставление служебного жилья врачам и медсестрам.
Глава администрации Салавата Марат Загидуллин отметил, что работа врачей требует особой ответственности и заслуживает достойного вознаграждения. По его словам, город готов создать все условия для привлечения квалифицированных специалистов.
Уже сейчас в городские больницы трудоустроились медики из Нефтекамска и Уфы. В августе ожидается прибытие еще трех специалистов. Администрация призывает врачей из других городов рассматривать Салават как перспективное место для работы и профессионального роста.
Салават стал первым муниципалитетом в регионе, внедрившим подобную программу поддержки медицинских кадров. В администрации уверены, что эти меры помогут обеспечить жителей города качественной медицинской помощью.
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