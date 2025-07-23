Улица имени Дениса Тена появится в Алматы

После обсуждений с горожанами и рассмотрения в маслихате вопрос о новых названиях улиц будет вынесен на сессию для окончательного решения. Всего, как пишет издание, новые названия получат 156 безымянных улиц города. С полным списком можно ознакомиться здесь.