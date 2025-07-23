Улица имени Дениса Тена появится в Алматы

В семи районах города планируют переименовать улицы. В списке имена выдающихся деятелей, внесших вклад в культуру, искусство и историю страны.
В Бостандыкском районе одну из улиц предлагают назвать в честь фигуриста Дениса Тена, погибшего в 2018 году. По данным 2GIS, улица находится в микрорайоне Архат. В Ауэзовском районе должна появиться улица имени Натальи Сац. Она располагается между микрорайонами Мамыр-1 и Мамыр-2 на месте 4-й.
После обсуждений с горожанами и рассмотрения в маслихате вопрос о новых названиях улиц будет вынесен на сессию для окончательного решения. Всего, как пишет издание, новые названия получат 156 безымянных улиц города. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Фигурист Денис Тен умер 19 июля 2018 года. Жизнь бронзового призера Олимпиады трагически прервалась из-за кражи зеркал с его автомобиля. В этом году 13 июня спортсмену могло исполниться 32 года.