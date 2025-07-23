На улицах Иркутска наводят порядок после непогоды

В Иркутске на улицах наводят порядок после непогоды. Порывы ветра повалили деревья, ливни образовали сильные лужи возле придомовых участков. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, на пониженных участках откачивают воду. Спецтехнику применяют на улицах Дзержинского, Трактовая, Лермонтова, Карла Маркса, Попова и Желябова.
— С раннего утра рабочие вышли на улицы для уборки. Они подбирают ветки и мусор, наводят порядок на остановках, — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Поваленные деревья распилили, а ветки вывезли с улиц Лыткина, Баумана, 5-й Армии, Депутатской, на перекрестке Мухиной и Захарова и в Приморском. Мосты, путепроводы, парки и скверы очищаются отдельно. За уборку придомовых площадок отвечают дворники и управляющие компании.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что шесть общественных пространств благоустроят в Братске в этом году.