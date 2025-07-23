На улицах Иркутска наводят порядок после непогоды

Поваленные деревья распилили, а ветки вывезли с улиц Лыткина, Баумана, 5-й Армии, Депутатской, на перекрестке Мухиной и Захарова и в Приморском. Мосты, путепроводы, парки и скверы очищаются отдельно. За уборку придомовых площадок отвечают дворники и управляющие компании.