В Перми завершается строительство выезда с осенцовского промузла

Дополнительный выезд с промышленного узла «Осенцы» готов на 95%, сообщает краевой минтранс. На основном ходе дороги идет укладка асфальта и защитного слоя.
На всем протяжении новой дороги обустроена водоотводная система, установлены опоры освещения. На объекте смонтированы электросети, связь, контактная сеть РЖД, два нефтепровода. На очереди благоустройство, установка ограждения, разметка.
Рабочая комиссия проверит готовность объекта уже в конце июля. По результатам будет принято решение о запуске движения.