МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, пишет БелТА.
Короткевич обратила внимание, что были сделаны определенные выводы.
— Министерством совместно с правительством выработан ряд мер, которые бы могли исключить подобные факты уже с учетом урожая 2025 года, — подчеркнула представитель МАРТ.
Специалист напомнила, что президент Беларуси подписал указ № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд» (подробнее — здесь). Короткевич пояснила, что документ направлен на обеспечение стабильности на потребительском рынке, наличие в магазинах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период. Короткевич сказала, что стабилизационные фонды переходят в систему государственного заказа.
Представитель ведомстве акцентировала внимание на том, что в рамках выполнения данного указана разрабатывается постановление белорусского правительства с целью урегулировать взаимоотношения между производителем и торговыми организациями. Она уточнила: МАРТ ожидается, что это будут качественные деловые и взаимовыгодные условия между поставщиком и покупателем в лице торговых сетей и торговых магазинов.
— Но вместе с тем для того, чтобы исключить подобные факты, которые мы отмечали в апреле — мае нынешнего года, предусмотрена административная ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств, — заявила Светлана Короткевич.
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