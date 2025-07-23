Мингорисполком: 6111 детей родились в Минске за первое полугодие 2025

По словам специалиста, за первое полугодие в Минске родились 6111 детей. Калинина отметила, что за озвученный период было заключено 6018 браков. Представитель Мингорисполкома уточнила, что самыми распространнеными именами для девочек оказались Ева, София и Мария. А мальчиков за первые полгода 2025 чаще всего называли Тимофей, Михаил, Роман.