Мингорисполком: 6111 детей родились в Минске за первое полугодие 2025

Мингорисполком сказал, что 6111 детей родились в Минске за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщила начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Наталья Калинина, передает агентство «Минск-Новости».
По словам специалиста, за первое полугодие в Минске родились 6111 детей. Калинина отметила, что за озвученный период было заключено 6018 браков. Представитель Мингорисполкома уточнила, что самыми распространнеными именами для девочек оказались Ева, София и Мария. А мальчиков за первые полгода 2025 чаще всего называли Тимофей, Михаил, Роман.
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