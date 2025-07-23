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Ратмира Мавлиева возмутил вандализм на туристических объектах

Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии Уфы обрушился с критикой на вандалов, которые повредили туристические объекты столицы.

Источник: Башинформ

«У нас появились этнодеревня на Мустая Карима, территория возле Водонапорной башни и совсем недавно открылась юрта для проведения никаха, куда запись на несколько месяцев вперед. Проделана большая многоплановая работа, наш город занял 4 место в стране по числу субъектов МСП в сфере туризма, однако находятся люди, которые не радуются вместе с нами этим успехам. Цель таких акций вандализма мне непонятна. Люди стараются, работают, но с таким отношением наших земляков сталкиваются. Поэтому в этой ситуации мы разберемся и найдем виновных», — подчеркнул градоначальник.