Ратмира Мавлиева возмутил вандализм на туристических объектах

«У нас появились этнодеревня на Мустая Карима, территория возле Водонапорной башни и совсем недавно открылась юрта для проведения никаха, куда запись на несколько месяцев вперед. Проделана большая многоплановая работа, наш город занял 4 место в стране по числу субъектов МСП в сфере туризма, однако находятся люди, которые не радуются вместе с нами этим успехам. Цель таких акций вандализма мне непонятна. Люди стараются, работают, но с таким отношением наших земляков сталкиваются. Поэтому в этой ситуации мы разберемся и найдем виновных», — подчеркнул градоначальник.