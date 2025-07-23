Ученые объяснили принцип Анны Карениной

Принцип из романа Льва Толстого «Анна Каренина» гласит, что все счастливые семьи похожи, а несчастливые несчастны по-своему. Он оказался применим и к восприятию будущего. Японские ученые выяснили, что мозг оптимистов активируется по одним и тем же нейронным связям, тогда как у пессимистов реакция на события скорее индивидуальна.
В процессе анализа специалисты сосредоточились на медиальной префронтальной коре — области, связанной с планированием, мотивацией и оценкой будущего. При оптимистичном настрое зона демонстрировала схожие нейронные паттерны у разных людей. У пессимистов такого совпадения не наблюдалось.
По словам психологов, выражение «быть на одной волне» отражает реальное сходство в работе мозга у позитивных людей. Следующий этап исследований — выяснить, врожденные ли эти особенности или схожесть формируется со временем.