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Ученые объяснили принцип Анны Карениной

Авторы работы использовали МРТ для изучения мозга 87 добровольцев, которым предлагали представить позитивные, нейтральные или негативные события, связанные с ними или их партнерами.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ
Источник: РИА "Новости"

Принцип из романа Льва Толстого «Анна Каренина» гласит, что все счастливые семьи похожи, а несчастливые несчастны по-своему. Он оказался применим и к восприятию будущего. Японские ученые выяснили, что мозг оптимистов активируется по одним и тем же нейронным связям, тогда как у пессимистов реакция на события скорее индивидуальна.

В процессе анализа специалисты сосредоточились на медиальной префронтальной коре — области, связанной с планированием, мотивацией и оценкой будущего. При оптимистичном настрое зона демонстрировала схожие нейронные паттерны у разных людей. У пессимистов такого совпадения не наблюдалось.

Также оказалось, что оптимисты мыслят о будущем четче и способны дистанцироваться от негативных сценариев, тогда как пессимисты реагируют на них острее.

По словам психологов, выражение «быть на одной волне» отражает реальное сходство в работе мозга у позитивных людей. Следующий этап исследований — выяснить, врожденные ли эти особенности или схожесть формируется со временем.