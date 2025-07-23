Ученые объяснили принцип Анны Карениной

Принцип из романа Льва Толстого «Анна Каренина» гласит, что все счастливые семьи похожи, а несчастливые несчастны по-своему. Он оказался применим и к восприятию будущего. Японские ученые выяснили, что мозг оптимистов активируется по одним и тем же нейронным связям, тогда как у пессимистов реакция на события скорее индивидуальна.