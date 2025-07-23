Первая партия: 220 тысяч доз вакцины от гриппа пришло в Башкирию

В Башкирию поступила первая партия вакцин против гриппа в количестве 220 тысяч доз. Прибывшие препараты, как рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики, предназначены в первую очередь для иммунизации детей и граждан старше 60 лет.
— Также ожидается поставка следующих партий, — добавили в ведомстве.
Как отметили чиновники, вакцинация все еще является наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Прививка позволяет сформировать иммунитет, снижая риск тяжелого течения болезни и развития осложнений. Оптимальным периодом для вакцинации специалисты называют период с сентября по ноябрь — за две-три недели до ожидаемого начала эпидемического сезона.
Вакцина, подчеркивают в Минздраве, не может вызвать заболевание, а лишь способствует выработке защитных антител. Сформированный иммунитет сохраняется в течение 8−12 месяцев.
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