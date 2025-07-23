Первая партия: 220 тысяч доз вакцины от гриппа пришло в Башкирию

Как отметили чиновники, вакцинация все еще является наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Прививка позволяет сформировать иммунитет, снижая риск тяжелого течения болезни и развития осложнений. Оптимальным периодом для вакцинации специалисты называют период с сентября по ноябрь — за две-три недели до ожидаемого начала эпидемического сезона.