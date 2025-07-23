Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая партия: 220 тысяч доз вакцины от гриппа пришло в Башкирию

Минздрав: в Башкирию пришла первая партия вакцины от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирию поступила первая партия вакцин против гриппа в количестве 220 тысяч доз. Прибывшие препараты, как рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики, предназначены в первую очередь для иммунизации детей и граждан старше 60 лет.

— Также ожидается поставка следующих партий, — добавили в ведомстве.

Как отметили чиновники, вакцинация все еще является наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Прививка позволяет сформировать иммунитет, снижая риск тяжелого течения болезни и развития осложнений. Оптимальным периодом для вакцинации специалисты называют период с сентября по ноябрь — за две-три недели до ожидаемого начала эпидемического сезона.

Вакцина, подчеркивают в Минздраве, не может вызвать заболевание, а лишь способствует выработке защитных антител. Сформированный иммунитет сохраняется в течение 8−12 месяцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.