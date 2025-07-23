Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому организация может получить статус экстремистской из-за приговора, вынесенного руководителю, основателю или участнику за экстремистскую деятельность.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Экстремистское сообщество также может быть признано экстремистской организацией после вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ «организация экстремистского сообщества», за руководство этим сообществом или участие в нем.