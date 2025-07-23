Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя

Экстремистское сообщество также может быть признано экстремистской организацией после вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ «организация экстремистского сообщества», за руководство этим сообществом или участие в нем.