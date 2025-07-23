Мужчина в костюме гориллы напугал школьников

О случае с 47-летним Крисом Нэптином из села Стастон в Великобритании написали в издании Daily Mail. В письме, которое мужчина опубликовал в соцсетях, школа назвала явление в костюме серьезной угрозой безопасности. Администрация отметила, что некоторые дети испугались, а взрослые встревожились, не узнав мужчину за маской.
Сам Нэптин назвал реакцию абсурдной и заявил, что просто пытался рассмешить семилетнюю дочь. Он пояснил, что живет напротив школы, его старший сын тоже там учился и все друг друга знают. Ранее он уже устраивал подобные розыгрыши, например надевал голову лошади.
Школа настаивает, что ее сотрудники обязаны знать, кто находится на территории: «Наша задача — обеспечить безопасность. Родители доверяют нам детей, и мы должны быть уверены, что все посетители узнаваемы и не мешают спокойной учебной обстановке».
Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Одни поддержали отца, другие сочли поступок неуместным.