Мужчина в костюме гориллы напугал школьников

Сам Нэптин назвал реакцию абсурдной и заявил, что просто пытался рассмешить семилетнюю дочь. Он пояснил, что живет напротив школы, его старший сын тоже там учился и все друг друга знают. Ранее он уже устраивал подобные розыгрыши, например надевал голову лошади.