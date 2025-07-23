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Мужчина в костюме гориллы напугал школьников

Оказалось, он пришел за дочерью в последний учебный день. Костюм должен был повеселить девочку, но в итоге шутка обернулась скандалом.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Мужчина в костюме гориллы с дочкой на руках
Источник: Daily Mail

О случае с 47-летним Крисом Нэптином из села Стастон в Великобритании написали в издании Daily Mail. В письме, которое мужчина опубликовал в соцсетях, школа назвала явление в костюме серьезной угрозой безопасности. Администрация отметила, что некоторые дети испугались, а взрослые встревожились, не узнав мужчину за маской.

Сам Нэптин назвал реакцию абсурдной и заявил, что просто пытался рассмешить семилетнюю дочь. Он пояснил, что живет напротив школы, его старший сын тоже там учился и все друг друга знают. Ранее он уже устраивал подобные розыгрыши, например надевал голову лошади.

«Какой в этом риск? Где граница? Если детям можно идентифицировать себя кошками, почему отец не может прийти в костюме гориллы?» — возмутился он в интервью.

Школа настаивает, что ее сотрудники обязаны знать, кто находится на территории: «Наша задача — обеспечить безопасность. Родители доверяют нам детей, и мы должны быть уверены, что все посетители узнаваемы и не мешают спокойной учебной обстановке».

Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Одни поддержали отца, другие сочли поступок неуместным.