Суд ужесточил приговор экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области

В суде было установлено, что в 2021—2023 годах Елена Чупахина получала взятки от руководителей коммерческих организаций на должности директора департамента городской среды министерства ЖКХ области, а позже — замминистра ЖКХ региона. Чупахина содействовала предпринимателям в принятии выполненных работ по муниципальным контрактам и согласовании заявок муниципальным администрациям о перечислении субсидий из регионального бюджета для их оплаты.