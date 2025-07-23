Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд ужесточил приговор экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области

Суд увеличил срок до 8,5 года экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области Чупахиной.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 23 июл — РИА Новости. Ульяновский областной суд увеличил срок лишения свободы с 5 до 8,5 лет бывшему заместителю регионального министра ЖКХ и строительства Елене Чупахиной за получение взяток на сумму более 9 миллионов рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Ранее в региональном СУСК России сообщали, что в апреле Ленинский районный суд Ульяновска назначил экс-замминистра ЖКХ области 5 лет лишения свободы и штраф в 10 миллионов рублей по пяти эпизодам получения взяток на сумму свыше 7 миллионов рублей.

«Прокуратура Ульяновской области добилась ужесточения наказания бывшей заместителю регионального министра ЖКХ и строительства, осужденной за взяточничество… В результате Елена Чупахина осуждена на 8,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 8,8 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления… на срок 4,5 года», — сообщили в прокуратуре региона.

Также по исковому заявлению прокурора в доход страны обращен дорогостоящий автомобиль дочери Чупахиной, приобретенный за счет незаконно полученных средств.

В суде было установлено, что в 2021—2023 годах Елена Чупахина получала взятки от руководителей коммерческих организаций на должности директора департамента городской среды министерства ЖКХ области, а позже — замминистра ЖКХ региона. Чупахина содействовала предпринимателям в принятии выполненных работ по муниципальным контрактам и согласовании заявок муниципальным администрациям о перечислении субсидий из регионального бюджета для их оплаты.

Таким образом, по данным прокуратуры, с июля 2021 года по декабря 2023 года злоумышленница незаконно получила взятками более 9 миллионов рублей.

Приговор вступил в законную силу.