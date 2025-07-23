Завершается прием документов в вузы на бюджетные места 25 июля

25 июля завершится приём документов на бюджетные места в 23 вузах Самарской области, включая шесть филиалов.
В этом году выделено 12 133 бюджетных места: 9 845 — для бакалавриата и специалитета, 2 287 — для магистратуры.
Дополнительно предусмотрено 3 000 мест в рамках целевого набора, что позволяет студентам выбирать обучение с учётом потребностей рынка труда и развития региона.
Все больше абитуриентов используют электронные сервисы: 60% заявлений подано через портал Госуслуг. Также документы принимаются лично, через сайты вузов и Почту России, что делает поступление более доступным и удобным.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул важность обучения местных студентов в самарских университетах, отмечая, что регион является одним из лидеров в стране по многим направлениям высшего образования.