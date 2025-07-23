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Невыносимо жарко будет не на всей территории Молдовы: Синоптики опять объявили «желтый код», но только в центре страны и на юге

По данным синоптиков, в четверг, 24 июля, в нескольких районах страны ожидается аномально высокая температура — до +33°C и выше.

Источник: Комсомольская правда

Внимание: в Молдове объявлен жёлтый код из-за жары.

По данным синоптиков, в четверг, 24 июля, в нескольких районах страны ожидается аномально высокая температура — до +33°C и выше.

Жителям рекомендуется избегать длительного пребывания под открытым солнцем, пить больше воды и по возможности находиться в прохладных помещениях.

Заботьтесь о себе и своих близких.

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