Невыносимо жарко будет не на всей территории Молдовы: Синоптики опять объявили «желтый код», но только в центре страны и на юге

Внимание: в Молдове объявлен жёлтый код из-за жары.
По данным синоптиков, в четверг, 24 июля, в нескольких районах страны ожидается аномально высокая температура — до +33°C и выше.
Жителям рекомендуется избегать длительного пребывания под открытым солнцем, пить больше воды и по возможности находиться в прохладных помещениях.
Заботьтесь о себе и своих близких.
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