Последствия атаки БПЛА с шрапнелью отметили жители Новочеркасска

В Новочеркасске после падения обломков БПЛА очевидцы заметили шрапнель на земле. В частности, металлическими шариками якобы посекло один из участков асфальта. Сообщение об этом опубликовали в соцсетях.
К слову, ранее местных жителей попросили не публиковать фото и видео с БПЛА и последствиями атаки, так как подобная информация может быть использована украинской стороной.
Напомним, по данным врио главы региона Юрия Слюсаря, в разных частях Новочеркасска этой ночью из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания, они были потушены. Также от обломков беспилотников пострадали четыре автомобиля.
Один БПЛА упал без детонации в районе спуска Степана Разина. Туда, а также на улицу Октябрьскую, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть летательного аппарата, направили специалистов-взрывотехников.
Три жителя Новочеркасска с травмами попали в БСМП.
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