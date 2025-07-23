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Последствия атаки БПЛА с шрапнелью отметили жители Новочеркасска

Посеченный шрапнелью участок дороги заметили в Новочеркасске.

В Новочеркасске после падения обломков БПЛА очевидцы заметили шрапнель на земле. В частности, металлическими шариками якобы посекло один из участков асфальта. Сообщение об этом опубликовали в соцсетях.

К слову, ранее местных жителей попросили не публиковать фото и видео с БПЛА и последствиями атаки, так как подобная информация может быть использована украинской стороной.

Напомним, по данным врио главы региона Юрия Слюсаря, в разных частях Новочеркасска этой ночью из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания, они были потушены. Также от обломков беспилотников пострадали четыре автомобиля.

Один БПЛА упал без детонации в районе спуска Степана Разина. Туда, а также на улицу Октябрьскую, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть летательного аппарата, направили специалистов-взрывотехников.

Три жителя Новочеркасска с травмами попали в БСМП.

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