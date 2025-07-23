В России создали универсальное антитело против мутирующего коронавируса

В исследовании ученые использовали специальную схему иммунизации двугорбого верблюда. У этих млекопитающих, в отличие от людей, есть антитела, лишенные легких белковых цепей. Это делает их меньше, помогая эффективнее распространяться по организму. При этом такие антитела с высокой точностью распознают в нем патогены.