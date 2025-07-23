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Утка в Дании пришла на свадьбу вместо невесты: видео

Птица встала рядом с женихом, заняв свободное место. Видео с церемонии собрало более 10 миллионов просмотров и полутора миллиона лайков.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Утка гуляет по лестнице
Источник: Freepik

Курьезный эпизод произошел 5 июля на открытой свадебной церемонии в Копенгагене. Жених Элиас Виклунд уже стоял у арки, украшенной белыми и синими цветами, в ожидании своей невесты Габриэль МакЛаймонт. Но первым по аллее под торжественную музыку прошел неожиданный гость — утка.

Свидетельница со стороны невесты, подруга Мишель Канарик, сняла происходящее на видео и выложила в соцсети с подписью: «Невеста собиралась идти к алтарю, но у этой утки были другие планы».

«Все старались сохранять серьезность, но после этого даже жених не сдержал улыбку», — рассказала Канарик в комментарии изданию People. — «Когда невеста появилась, мы показали ей видео. Она была в восторге: это сделало день еще интереснее».

После короткого появления утка скрылась, вероятно, направившись к пруду неподалеку. Гости прозвали ее подружкой невесты. Среди комментариев к видео — сотни шуток и мемов. Один пользователь написал: «Очевидно, невеста превратилась в утку и пытается все рассказать, пока непоздно». Другой добавил: «Будешь ли ты меня любить, если я — утка?».