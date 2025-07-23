Утка в Дании пришла на свадьбу вместо невесты: видео

Курьезный эпизод произошел 5 июля на открытой свадебной церемонии в Копенгагене. Жених Элиас Виклунд уже стоял у арки, украшенной белыми и синими цветами, в ожидании своей невесты Габриэль МакЛаймонт. Но первым по аллее под торжественную музыку прошел неожиданный гость — утка.
Свидетельница со стороны невесты, подруга Мишель Канарик, сняла происходящее на видео и выложила в соцсети с подписью: «Невеста собиралась идти к алтарю, но у этой утки были другие планы».
«Все старались сохранять серьезность, но после этого даже жених не сдержал улыбку», — рассказала Канарик в комментарии изданию People. — «Когда невеста появилась, мы показали ей видео. Она была в восторге: это сделало день еще интереснее».
После короткого появления утка скрылась, вероятно, направившись к пруду неподалеку. Гости прозвали ее подружкой невесты. Среди комментариев к видео — сотни шуток и мемов. Один пользователь написал: «Очевидно, невеста превратилась в утку и пытается все рассказать, пока непоздно». Другой добавил: «Будешь ли ты меня любить, если я — утка?».