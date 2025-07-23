Утка в Дании пришла на свадьбу вместо невесты: видео

После короткого появления утка скрылась, вероятно, направившись к пруду неподалеку. Гости прозвали ее подружкой невесты. Среди комментариев к видео — сотни шуток и мемов. Один пользователь написал: «Очевидно, невеста превратилась в утку и пытается все рассказать, пока непоздно». Другой добавил: «Будешь ли ты меня любить, если я — утка?».