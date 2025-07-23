В Уфе подготовку объектов к зиме контролируют по 23 критериям

Так, уже проведена промывка в 4250 многоквартирных домах (84%), 3230 МКД проведены гидравлические испытания (65%). Наряду с этим идет подготовка крышных газовых котельных и ИТП. Промывка, гидравлические испытания и опрессовка проведены в 54 крышных газовых котельных из 138 (40%) и в 489 ИТП из 991 (50%). Кроме того, проведена опрессовка сетей центрального отопления в 584 объектах социальной сферы.