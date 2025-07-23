Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе подготовку объектов к зиме контролируют по 23 критериям

Подготовка жилых домов и социальных объектов к зиме продолжается в Уфе. О том, что сделано в этой сфере, на оперативном совещании в администрации Уфы рассказал и. о. начальника отдела по обеспечению жизнедеятельности города Булат Газизов.

Источник: Башинформ

Так, уже проведена промывка в 4250 многоквартирных домах (84%), 3230 МКД проведены гидравлические испытания (65%). Наряду с этим идет подготовка крышных газовых котельных и ИТП. Промывка, гидравлические испытания и опрессовка проведены в 54 крышных газовых котельных из 138 (40%) и в 489 ИТП из 991 (50%). Кроме того, проведена опрессовка сетей центрального отопления в 584 объектах социальной сферы.

Оценка готовности объектов производится по 23 критериям, по результатам чего будут выдаваться паспорта готовности. Акты оценки готовности потребителей к отопительному сезону должны появиться после 1 августа.