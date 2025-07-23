В Красноярске приостановлена работа ресторана из-за сомнительных продуктов

Учитывая серьезность выявленных нарушений, 14 июля Управление Россельхознадзора возбудило административное производство и обратилось в суд с требованием о приостановлении деятельности ресторана. 17 июля районный суд Советского района вынес решение о приостановке работы заведения на 12 дней. За это время владельцам предстоит устранить все выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями безопасности.