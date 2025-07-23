В Красноярске приостановлена работа ресторана из-за сомнительных продуктов

Работа одного из ресторанов китайской кухни в Советском районе Красноярска приостановлена по решению суда.
Причиной стали серьезные нарушения, выявленные специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в ходе внеплановой проверки.
Инспекторы установили, что в ресторане блюда готовились и продавались с использованием продуктов, на которые не оформлялись необходимые ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий». Это означает, что безопасность используемого сырья не была подтверждена надлежащим образом.
Кроме того, в холодильниках ресторана было обнаружено 145 килограммов обезличенного мяса (свинины, птицы, баранины, говядины), креветок, кальмаров, пельменей, сливочного масла и рыбы. Отсутствие маркировки и сопроводительных документов не позволяло установить происхождение и сроки годности данных продуктов.
Учитывая серьезность выявленных нарушений, 14 июля Управление Россельхознадзора возбудило административное производство и обратилось в суд с требованием о приостановлении деятельности ресторана. 17 июля районный суд Советского района вынес решение о приостановке работы заведения на 12 дней. За это время владельцам предстоит устранить все выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями безопасности.
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