В Иркутской области 387 семей получили выплату на воспитание усыновленных детей

В случае усыновления ребенка с инвалидностью, детей старше семи лет, а также братьями или сестрами, единовременное пособие выплачивается в размере 247 027,93 рублей для южных районов области и 267 613,59 рублей для северных. Если семья оформила опеку над несколькими детьми, то выплата идет за каждого ребенка.