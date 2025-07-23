В Иркутской области 387 семей получили выплату на воспитание усыновленных детей

В Иркутской области 387 семей получили единовременную выплату на воспитание детей. Пособие предназначалось тем, кто усыновил ребенка, стал опекуном или попечителем. Как сообщает Тайшет24 со ссылкой на региональное Отделение Социального фонда России, размер выплаты в составляет 32 330,05 рублей для южных территорий и 35 024,22 рубля — для северных.
— Обратиться за пособием нужно в течение шести месяцев с момента, когда вступило в силу решение суда об усыновлении или опеки, либо заключен договор о принятии ребенка в семью, — уточнил управляющий Отделением Соцфонда по Иркутской области Алексей Макаров.
В случае усыновления ребенка с инвалидностью, детей старше семи лет, а также братьями или сестрами, единовременное пособие выплачивается в размере 247 027,93 рублей для южных районов области и 267 613,59 рублей для северных. Если семья оформила опеку над несколькими детьми, то выплата идет за каждого ребенка.