В Красноярске соберутся студенческие отряды со всей России

С 11 по 16 ноября Красноярск примет Всероссийский слет студенческих отрядов. В мероприятии примут участие более 2,5 тысячи молодых людей из 89 регионов России, а также 80 представителей из дружественных стран.
Участники слета продемонстрируют свои знания и практические навыки в профессиональных и творческих конкурсах. Также в программе предусмотрены деловые мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств и обмен опытом среди студенческой молодежи.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярская дзюдоистка представит Россию на Универсиаде в Германии.