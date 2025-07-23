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В Красноярске соберутся студенческие отряды со всей России

С 11 по 16 ноября Красноярск примет Всероссийский слет студенческих отрядов.

С 11 по 16 ноября Красноярск примет Всероссийский слет студенческих отрядов. В мероприятии примут участие более 2,5 тысячи молодых людей из 89 регионов России, а также 80 представителей из дружественных стран.

Участники слета продемонстрируют свои знания и практические навыки в профессиональных и творческих конкурсах. Также в программе предусмотрены деловые мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств и обмен опытом среди студенческой молодежи.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярская дзюдоистка представит Россию на Универсиаде в Германии.