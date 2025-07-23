Министр образования назвал два белорусских вуза, которые объявят допнабор на бюджетные места

По его словам, в 2025 году в Белорусском государственном университете увеличили набор будущих учителей естественнонаучного профиля. Иванец заметил, что из 3900 мест на педагогические специальности остались вакантными лишь 46. Однако повышенный интерес у абитуриентов был к инженерным специальностям.