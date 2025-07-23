Министр образования назвал два белорусских вуза, которые объявят допнабор на бюджетные места

Министр образования Андрей Иванец назвал два белорусских вуза, которые объявят дополнительный набор на бюджет. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Глава Минобразования обратил внимание, что из 2000 бюджетных мест вакантными остались только 80 в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Он уточнил, что названные вузы объявят дополнительный набор и у абитуриентов, мотивированных поступать на аграрные специальности, будет возможность данные бюджетные места заполнить.
— В целом мы видим, что план приема в нынешнем году выполнен на 99,4%. Эта цифра близка к абсолютному результату… — заявил Андрей Иванец.
Министр образования отметил, что документы подали 4000 медалистов, и более 1600 абитуриентов, окончивших колледжи с красным дипломом. Он подчеркнул, что практически 100% победителей республиканских олимпиад поступают в белорусские вузы.
Иванец заявил, что рекордный набор наблюдается на педагогические специальности — 3900 человек. Он добавил, что по всем направлениям сформировался конкурс.
— Так, на дошкольном образовании он составил 1,3 человека на место, на филологическом образовании — 1,4. Во всех региональных вузах по педагогическим специальностям конкурс — порядка 1,2 человека на место, — уточнил глава Минобразования.
По его словам, в 2025 году в Белорусском государственном университете увеличили набор будущих учителей естественнонаучного профиля. Иванец заметил, что из 3900 мест на педагогические специальности остались вакантными лишь 46. Однако повышенный интерес у абитуриентов был к инженерным специальностям.
— Радуют вузы аграрного профиля: из четырех университетов два полностью выполнили цифры набора, — акцентировал внимание министр образования.
Тем временем БГУ озвучил первые проходные баллы при зачислении абитуриентов на бюджет: «Мировая экономика» и «международное право» — 398, «менеджмент» — 396, «международные отношения» — 395.
Кстати, министр образования Андрей Иванец назвал самые популярные специальности в вузах Беларуси в 2025 году.
А еще первокурсники четырех факультетов БГУ получат по 420 рублей.