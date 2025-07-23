В Иркутске в сквере на улице Розы Люксембург появится новая арка

— Сам сквер привели в порядок еще в 2022 году. Там установили стелу, скамейки, сделали дорожки и велопарковки. В этом году решили дополнить пространство «Кольцами», — пояснила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.