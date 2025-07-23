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В Иркутске в сквере на улице Розы Люксембург появится новая арка

Арт-объект представляет собой пять колец высотой 4,5 метра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Розы Люксембург в сквере появится арка высотой 4,5 метра. Новый арт-объект состоит из пяти колец и стального каркаса. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, подрядчик выполнит работы за счет средств из городского бюджета.

— Сам сквер привели в порядок еще в 2022 году. Там установили стелу, скамейки, сделали дорожки и велопарковки. В этом году решили дополнить пространство «Кольцами», — пояснила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

Полюбоваться конструкцией можно будет прогуливаясь мимо ЗАГСа. У жителей появится возможность для создания эффектных фотографий.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в селе Оёк завершается капитальный ремонт Дома культуры.