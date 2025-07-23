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Землетрясение зафиксировали в Восточно-Казахстанской области

Усть-Каменогорск. 23 июля. КазТАГ — Землетрясение зафиксировали в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: КазТАГ

«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНиИ” МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области», — говорится в сообщении в среду.

Сведения об ощутимости уточняются.