«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНиИ” МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области», — говорится в сообщении в среду.
Сведения об ощутимости уточняются.
Усть-Каменогорск. 23 июля. КазТАГ — Землетрясение зафиксировали в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНиИ” МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области», — говорится в сообщении в среду.
Сведения об ощутимости уточняются.