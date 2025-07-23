Минтруда сказало, кто из работников в Беларуси получит в августе 2025 сразу несколько выплат и пособий

В Минтруда уточнили, что в организациях Министерства образования и Министерства культуры выплаты составят от 20% до 45% от оклада, в Министерстве спорта и туризма — от 10% до 50% от оклада. В пресс-службе сообщили, что в организациях Министерства здравоохранения ежемесячные стимулирующие выплаты окажутся от 20% до 50% от оклада, а в Минтруда и соцзащиты — 20% от оклада.