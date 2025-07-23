Минтруда сказало, кто из работников в Беларуси получит в августе 2025 сразу несколько выплат и пособий

Минтруда Беларуси заметило, что ряд работников получит в августе 2025 несколько выплат и пособий. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, что с 1 августа молодые специалисты отправятся по местам распределения. И добавили, что выпускникам, которые пришли на работы в бюджетные организации, положены ежемесячные стимулирующие выплаты.
В Минтруда уточнили, что в организациях Министерства образования и Министерства культуры выплаты составят от 20% до 45% от оклада, в Министерстве спорта и туризма — от 10% до 50% от оклада. В пресс-службе сообщили, что в организациях Министерства здравоохранения ежемесячные стимулирующие выплаты окажутся от 20% до 50% от оклада, а в Минтруда и соцзащиты — 20% от оклада.
Молодым специалистам положены единовременная денежная помощь. К примеру, в размере одной месячной стипендии (размер — как в последнем семестре). Выплачивается она в течение месяца после прибытия сотрудника на работу. В Минтруда подчеркивает: если стипендии не было, то расчет производится от размера социальной стипендии.
Также предусматривается пособие за переезд. В пресс-службе отметили: специалистам, которые были распределены не по месту постоянного жительства (прописки) и переехали в другой населенный пункт, пособие будет в размере одной тарифной ставки (оклад).
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