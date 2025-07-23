Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ

Законом также вносятся изменения в статьи УК РФ. В качестве альтернативы лишению свободы или штрафу введена возможность назначения принудительных работ. Такие изменения предусмотрены, в частности, в статьях об уклонении от уплаты алиментов, о незаконной банковской деятельности, о незаконной охоте, о злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе и других преступлениях экономической направленности. Кроме того, изменены и сроки: например, по статье о коммерческом подкупе максимальное наказание в виде лишения свободы увеличено с трех до четырех лет, а принудительные работы могут быть назначены на тот же срок. По ряду статей также уточнены размеры штрафов и условия назначения дополнительных ограничений.