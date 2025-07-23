Трихолог назвала ключевые компоненты эффективной маски для волос

По мнению специалиста, маски для волос должны содержать натуральные масла, такие как аргановое, кокосовое или масло жожоба. Эти масла обеспечивают увлажнение и питание волос. Также стоит обращать внимание на наличие в составе протеинов (кератин, шелк, пшеница, коллаген), которые способствуют восстановлению структуры волоса.