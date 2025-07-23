Трихолог назвала ключевые компоненты эффективной маски для волос

Для здоровья и красоты волос важен правильный уход, и одним из ключевых элементов является использование масок.
Врач-дерматокосметолог, трихолог Лианна Казарян рассказала, какие ингредиенты должны входить в состав качественной маски для волос.
По мнению специалиста, маски для волос должны содержать натуральные масла, такие как аргановое, кокосовое или масло жожоба. Эти масла обеспечивают увлажнение и питание волос. Также стоит обращать внимание на наличие в составе протеинов (кератин, шелк, пшеница, коллаген), которые способствуют восстановлению структуры волоса.
Как рассказала Казарян, нужно отдавать предпочтение маскам, которые содержат протеины, среди них кератин или шелк, присутствует пшеница, коллаген. Именно они восстановят структуру волоса.
например кератин, шелк, пшеница, коллаген, которые восстанавливают структуру волоса. Нужны и масла: аргановое, кокосовое, жожоба. С их помощью добавляется питание и увлажнение.
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Нужно обязательно учитывать тип волос. Для сухих подойдут средства с высоким содержанием масел и питательных веществ, а для жирных волос — легкие увлажняющие составы, не содержащие тяжелых масел. Для окрашенных волос рекомендуется использовать маски с УФ-фильтрами и компонентами, которые помогают сохранить цвет.
Врач-трихолог советует избегать масок, в составе которых присутствуют агрессивные сульфаты (SLS, SLES), силиконы (диметикон, циклометикон), большое количество парабенов и синтетических отдушек.
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