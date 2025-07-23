Виталий Хоценко сообщил о выдаче аккредитации Омскому центру беспилотных технологий

Структура была создана при участии двух ключевых министерств области — промышленности и научно-технического развития, а также имущественных отношений. Теперь у центра есть все необходимые полномочия для масштабной работы в сфере беспилотных технологий. По мнению экспертов, получение аккредитации от Минпромторга РФ существенно укрепит позиции Омской области в развитии высокотехнологичного сектора экономики и обеспечит регион передовыми компетенциями в области беспилотных авиационных систем.