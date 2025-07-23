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Виталий Хоценко сообщил о выдаче аккредитации Омскому центру беспилотных технологий

Это уникальный для Омской области проект по обеспечению полного цикла производства беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Омский научно-производственный центр беспилотных авиационных систем успешно прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли России. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко на своей официальной странице в Telegram.

Центр, созданный по инициативе главы региона в начале текущего года, будет заниматься полным циклом работ с беспилотными летательными аппаратами — от разработки до серийного производства. Учрежденное правительством области предприятие уже получило статус федерального значения.

«Это стратегический проект для развития технической базы региона. Мы сможем не только производить современные беспилотники, но и проводить их комплексные испытания», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Структура была создана при участии двух ключевых министерств области — промышленности и научно-технического развития, а также имущественных отношений. Теперь у центра есть все необходимые полномочия для масштабной работы в сфере беспилотных технологий. По мнению экспертов, получение аккредитации от Минпромторга РФ существенно укрепит позиции Омской области в развитии высокотехнологичного сектора экономики и обеспечит регион передовыми компетенциями в области беспилотных авиационных систем.