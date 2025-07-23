Сохранение сайгака: Узбекистан и Казахстан объединят усилия

Для справки: сайга — редкий исчезающий вид, ареал которого в прошлом охватывал обширные территории, включая Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и южные регионы России. Этот вид занесен в Красную книгу Узбекистана, а также включен в Приложение II Конвенции CITES и Приложение I Конвенции о мигрирующих видах (CMS). Это подчеркивает высокую степень его уязвимости и необходимость международных усилий для его сохранения.