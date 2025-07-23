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Сохранение сайгака: Узбекистан и Казахстан объединят усилия

ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Узбекистан и Казахстан объединят усилия для сохранения и восстановления сайгака, сообщает Минэкологии РУз.

Источник: Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана развивают межгосударственное сотрудничество, направленное на сохранение антилопы сайги (Saiga tatarica), находящейся под угрозой исчезновения.

Стороны готовятся подписать Меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака. Он станет основой для комплексных программ по восстановлению численности сайги в Узбекистане.

Документ предусматривает широкий спектр совместных мероприятий:

  • создание трансграничных охраняемых территорий и миграционных коридоров для свободного перемещения и безопасного существования сайгаков;
  • восстановление природных пастбищ, водоемов и экосистем, критически важных для питания и размножения этого вида;
  • разработку программы по реинтродукции сайгака — переселения и заселения на территорию, где они ранее обитали, для создания новой и устойчивой популяции;
  • научные исследования, мониторинг и обмен опытом.

Объединение усилий двух стран в сфере сохранения сайгака — это важный шаг не только в деле охраны биоразнообразия, но и в укреплении устойчивого трансграничного природоохранного сотрудничества. Оно демонстрирует приверженность международным экологическим обязательствам и стремление сохранить природное наследие региона для будущих поколений.

подчеркнули в ведомстве

Сотрудничество охватит ключевые направления охраны сайгака:

  • совместный мониторинг численности, здоровья и миграции в трансграничных экосистемах;
  • разработку планов по восстановлению среды обитания и предотвращению фрагментации ареала;
  • обмен научной, технической и генетической информацией;
  • применение спутникового слежения и ветеринарного контроля;
  • борьбу с браконьерством через усиление природоохранных мероприятий;
  • проведение просветительских кампаний среди населения;
  • согласование методов учета и создание общей базы данных;
  • привлечение международных партнеров для реализации природоохранных программ.

Для справки: сайга — редкий исчезающий вид, ареал которого в прошлом охватывал обширные территории, включая Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и южные регионы России. Этот вид занесен в Красную книгу Узбекистана, а также включен в Приложение II Конвенции CITES и Приложение I Конвенции о мигрирующих видах (CMS). Это подчеркивает высокую степень его уязвимости и необходимость международных усилий для его сохранения.