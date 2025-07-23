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В Красноярске стала известна программа празднования Дня Военно-Морского флота России

27 июля в Красноярске пройдет празднование Дня Военно-Морского флота России.

27 июля в Красноярске пройдет празднование Дня Военно-Морского флота России.

Мероприятия состоятся рядом с музейным центром «Площадь Мира».

В 09:45 начнется военно-морской парад с торжественным построением ветеранов и поднятием флагов ВМФ. В память о моряках, погибших при исполнении воинского долга, на воду спустят памятные венки.

В 11:20 начнется праздничный концерт, в котором творческие коллективы Красноярска исполнят песни о военном флоте и море.

Как ранее писал «МК в Красноярске», губернатор Котюков поздравил металлургов Красноярского края с праздником.