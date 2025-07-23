Жителей Уфы призвали не кормить бездомных собак у подъездов

Он отметил, что некоторые уфимцы кормят бездомных собак у подъездов, привлекая их в жилые районы. Некоторые владельцы собак бросают своих питомцев или отпускают их на свободный выгул (или гуляют с собаками в общественных местах без поводка и намордника). В этом году к административной ответственности за нарушение выгула животных привлечено 505 человек.