Жителей Уфы призвали не кормить бездомных собак у подъездов

Так, в текущем году выявлено 2343 животных, из них 729 отловлено. В этом году от укусов собак пострадало семь человек. О проблеме на оперативном совещании в администрации Уфы рассказал директор городского центра общественной безопасности Александр Овчинников.
Он отметил, что некоторые уфимцы кормят бездомных собак у подъездов, привлекая их в жилые районы. Некоторые владельцы собак бросают своих питомцев или отпускают их на свободный выгул (или гуляют с собаками в общественных местах без поводка и намордника). В этом году к административной ответственности за нарушение выгула животных привлечено 505 человек.