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Жителей Уфы призвали не кормить бездомных собак у подъездов

В Уфе отмечается значительное количество бездомных собак.

Источник: Башинформ

Так, в текущем году выявлено 2343 животных, из них 729 отловлено. В этом году от укусов собак пострадало семь человек. О проблеме на оперативном совещании в администрации Уфы рассказал директор городского центра общественной безопасности Александр Овчинников.

Он отметил, что некоторые уфимцы кормят бездомных собак у подъездов, привлекая их в жилые районы. Некоторые владельцы собак бросают своих питомцев или отпускают их на свободный выгул (или гуляют с собаками в общественных местах без поводка и намордника). В этом году к административной ответственности за нарушение выгула животных привлечено 505 человек.