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В Прикамье задержан подозреваемый в краже кофе из магазина

В Нытве в дежурную часть полиции поступил звонок от сотрудника сетевого магазина, который сообщил о краже товара.

В Нытве в дежурную часть полиции поступил звонок от сотрудника сетевого магазина, который сообщил о краже товара.

Следственно-оперативная группа установила, что в торговом зале фигурант, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны персонала магазина, похитил со стеллажа несколько упаковок кофе. Причиненный материальный ущерб превысил 5 тысяч рублей.

Стражи порядка установили и задержали предполагаемого виновника. Это нигде не работающий и ранее судимый за аналогичное преступление житель Перми 1991 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.