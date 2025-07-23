В Прикамье задержан подозреваемый в краже кофе из магазина

В Нытве в дежурную часть полиции поступил звонок от сотрудника сетевого магазина, который сообщил о краже товара.
Следственно-оперативная группа установила, что в торговом зале фигурант, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны персонала магазина, похитил со стеллажа несколько упаковок кофе. Причиненный материальный ущерб превысил 5 тысяч рублей.
Стражи порядка установили и задержали предполагаемого виновника. Это нигде не работающий и ранее судимый за аналогичное преступление житель Перми 1991 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по признакам кражи, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.