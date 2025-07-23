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Таможенники из Таганрога передали военным два конфискованных автомобиля

Сотрудники таможни из Ростовской области передали две машины на нужды СВО.

Источник: Комсомольская правда

Таможенники из Таганрога передали на нужды СВО два конфискованных автомобиля. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.

Воинским подразделениям для выполнения боевых задач направили BMW 530 D и Audi A4. Транспорт был изъят по решению суда за нарушение правил временного ввоза на территорию ЕАЭС.

Оказалось, что разрешения на ввоз машин прежние владельцы оформили на таможенных постах в России и Белоруссии еще в 2022—2023 годах. Однако после этого средства передвижения не прошли новые таможенные процедуры и не были вовремя вывезены.

Напомним, срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования ограничен одним годом. По истечении этого периода автомобиль должен быть либо растаможен, либо вывезен с территории ЕАЭС. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность.

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