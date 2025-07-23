Таможенники из Таганрога передали военным два конфискованных автомобиля

Таможенники из Таганрога передали на нужды СВО два конфискованных автомобиля. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Воинским подразделениям для выполнения боевых задач направили BMW 530 D и Audi A4. Транспорт был изъят по решению суда за нарушение правил временного ввоза на территорию ЕАЭС.
Оказалось, что разрешения на ввоз машин прежние владельцы оформили на таможенных постах в России и Белоруссии еще в 2022—2023 годах. Однако после этого средства передвижения не прошли новые таможенные процедуры и не были вовремя вывезены.
Напомним, срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования ограничен одним годом. По истечении этого периода автомобиль должен быть либо растаможен, либо вывезен с территории ЕАЭС. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность.
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