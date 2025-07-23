ТАСС: главному редактору Baza грозит до 12 лет лишения свободы

«Более 12 часов назад к главреду “Базы” Глебу Трифонову пришли силовики. С тех пор к нему не допускают защитника. В течение всего дня в СУ СК по ЦАО г. Москвы давали противоречивую информацию. То говорили, что Трифонов в здании, то отрицали это. То утверждали, что он находится в статусе свидетеля, то заявляли, что Глеб Трифонов с коллегой задержаны по подозрению в даче взятки. И постоянно заявляли, что “все по закону”. При этом мы наблюдали манипуляции с перемещением Трифонова и его невесты то из здания СУ СК по ЦАО г. Москвы в тонированный микроавтобус, то из тонированного микроавтобуса в здание СУ СК по ЦАО г. Москвы», — прокомментировал Михальчик.