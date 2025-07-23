Хоккейный клуб из Самары «ЦСК ВВС» отметит 75-летний юбилей в 2025 году

За годы существования клуб несколько раз менял название. В 1957 году он получил имя «Труд» и начал участвовать в республиканских и всесоюзных соревнованиях. С 1962 по 1992 год команда выступала под названием «Маяк». После переезда в Самару армейского клуба ЦСК ВВС в 1992 году образовался новый клуб «ЦСК ВВС-Маяк».