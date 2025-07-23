Хоккейный клуб из Самары «ЦСК ВВС» отметит 75-летний юбилей в 2025 году

В 2025 году самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС отмечает 75-летие со дня основания. История команды началась в 1950 году, когда на базе завода имени Сталина (ныне «Прогресс») была создана хоккейная команда «Крылья Советов-1».
За годы существования клуб несколько раз менял название. В 1957 году он получил имя «Труд» и начал участвовать в республиканских и всесоюзных соревнованиях. С 1962 по 1992 год команда выступала под названием «Маяк». После переезда в Самару армейского клуба ЦСК ВВС в 1992 году образовался новый клуб «ЦСК ВВС-Маяк».
Самарские хоккеисты дважды становились победителями открытого первенства России — в сезонах 1992/93 и 1993/94. В 2023 году команда завоевала Кубок Федерации.
В предстоящем сезоне 2025/26 ЦСК ВВС будет выступать в первенстве Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Домашние матчи клуб проводит во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.
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