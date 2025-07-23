В аэропорту Сочи продолжаются массовые задержки авиарейсов

Ситуация с задержками авиарейсов в сочинском аэропорту остаётся напряжённой. Согласно информации онлайн-табло на 14 часов 23 июля, в международном аэропорту Сочи наблюдаются перебои в графике: 30 рейсов отклоняются от запланированного расписания, из них 14 задержаны на вылет и 16 — на прилёт.