В аэропорту Сочи продолжаются массовые задержки авиарейсов

Ситуация с задержками авиарейсов в сочинском аэропорту остаётся напряжённой. Согласно информации онлайн-табло на 14 часов 23 июля, в международном аэропорту Сочи наблюдаются перебои в графике: 30 рейсов отклоняются от запланированного расписания, из них 14 задержаны на вылет и 16 — на прилёт.
Напомним, проблемы начались ещё 21 июля и продолжаются до настоящего момента.
Основная причина задержек — ограничение работы ряда аэропортов в других регионах России. В частности, речь идёт об авиагаванях Москвы, Саратова, Самары, Калуги и Нижнего Новгорода. Эти ограничения оказали цепное влияние на рейсы в Сочи.
Продолжительность задержек варьируется от 30 минут до 8 часов, что серьёзно нарушает планы пассажиров. Представители аэропорта заявляют, что авиакомпании проводят работу по стабилизации расписания и вносят необходимые корректировки.
Кроме того, по регламенту обслуживания пассажирам, ожидающим свои рейсы, должны предоставляться напитки и питание. В случае длительной задержки людей обязаны обеспечить гостиничным размещением.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и быть готовыми к возможным изменениям.
Как ранее сообщал «Югополис», с начала мая аэропорты в России закрывали более 260 раз, было отменено более 1000 рейсов. Главная причина задержек и отмены полётов — вопросы безопасности.