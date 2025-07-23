Режиссеру Константину Богомолову исполнилось 50 лет

Еще во время учебы в ГИТИСе Богомолов начал сотрудничать с театром имени Маяковского. Первый успех пришел к молодому режиссеру в 2002 году, когда он поставил спектакль по пьесам Славомира Мрожика и Фернандо Аррабаля «Лекция по пользе трупов, или шесть трупов в поисках действия». В 2003 году он окончил ГИТИС и устроился в Театр имени Гоголя, параллельно сотрудничая с другими ведущими сценами Москвы и Санкт-Петербурга. В числе самых ярких работ Богомолова того периода постановки «Что тот солдат, что этот», «Грустный анекдот», «Ифигения в Авлиде», а также детский спектакль «Муми-Тролль и комета». По настоящему знаковой для режиссера стала постановка «Много шума из ничего» в Театре на Малой Бронной: в 2007 году Богомолов получил за эту работу престижную премию «Чайка».