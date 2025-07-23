Мэр Омска напомнил о запрете продажи алкоголя на предстоящих праздниках

Сегодня, 23 июля, мэр города Сергей Шелест напомнил в своем телеграм-канале о вводимых запретах на продажу алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий.
«Уважаемые омичи и гости нашего города, напоминаю, что в период празднования Дня Омской области и Дня города Омска будет введен запрет на продажу алкогольных напитков в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и других культурно-массовых и спортивных мероприятий. Ограничения начнут действовать с 24 июля по 2 августа. Продажа алкоголя, в том числе пива, будет запрещена за два часа до проведения массовых мероприятий и в течение двух часов после их окончания», — сообщил градоначальник.
Ограничение на продажу спиртных напитков начнет действовать уже завтра, 24 июля. Безалкогольной зоной станут локальные площадки в месте проведения общегородского праздничного проекта «От окраин к центру», а также в Омской крепости, парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и других общественных территориях.
Также под запрет торговли алкоголем попадает место проведения выставки «Флора», которая откроется 1 августа. Ограничения затронут Выставочный и Воскресенский скверы, улицу Спартаковскую и прилегающие к ним территории. А с 1 по 3 августа алкоголь нельзя будет продавать алкоголь на улице Музейная, где развернется площадка Всероссийского фестиваля народных промыслов и ремесел «Омск — город мастеров» и скверы Центрального округа.