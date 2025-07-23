Мэр Омска напомнил о запрете продажи алкоголя на предстоящих праздниках

«Уважаемые омичи и гости нашего города, напоминаю, что в период празднования Дня Омской области и Дня города Омска будет введен запрет на продажу алкогольных напитков в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и других культурно-массовых и спортивных мероприятий. Ограничения начнут действовать с 24 июля по 2 августа. Продажа алкоголя, в том числе пива, будет запрещена за два часа до проведения массовых мероприятий и в течение двух часов после их окончания», — сообщил градоначальник.