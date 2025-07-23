В Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу, составил 16 и 15 лет

В Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу в 2025, составил 16 и 15 лет. Об этом рассказала начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Наталья Калинина, сообщает агентство «Минск-Новости».
Калинина заметила, что за первое полугодие 2025 года в Минске было заключено 6018 браков. Представитель Мингорисполкома обратила внимание, что возраст самой молодой пары составил 16 и 15 лет.
Тем временем Мингорисполком сказал, что 6111 детей родились в Минске за первое полугодие 2025.
Кстати, белорусская супермодель Евгения Катова показала честное фото без макияжа и рассказала про отношения с мужем: «Очень хочется себя пожалеть».
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.
А еще Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.