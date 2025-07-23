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В Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу, составил 16 и 15 лет

Мингорисполком: возраст самой молодой пары, которая сыграла свадьбу в 2025, составил 16 и 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу в 2025, составил 16 и 15 лет. Об этом рассказала начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Наталья Калинина, сообщает агентство «Минск-Новости».

Калинина заметила, что за первое полугодие 2025 года в Минске было заключено 6018 браков. Представитель Мингорисполкома обратила внимание, что возраст самой молодой пары составил 16 и 15 лет.

Тем временем Мингорисполком сказал, что 6111 детей родились в Минске за первое полугодие 2025.

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