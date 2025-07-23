Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению доработать законопроект о выплатах матерям-героиням.
Депутат Госдумы Раиса Кармазина на пленарном заседании в среду задала вопрос заместителю главы Минтруда РФ Андрею Пудову о том, как будут рассчитываться пенсионные коэффициенты, которые учитываются при расчете страховой пенсии, при многоплодной беременности, когда рождаются в том числе двойняшки.
«Видим, что если рождается двойня, ведь это еще тяжелее. Почему же тогда в этом случае коэффициент поддержки у вас меньше, чем если бы человек рождал двоих детей. Здесь может быть нам ко второму чтению такие вопросы взять и постараться решить, ответить, потому что Раиса Васильевна правильно поднимает его», — сказал Володин на пленарном заседании.
Володин добавил, что такие законопроекты нужно предварительно обсуждать с мамами и многотемными семьями.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».