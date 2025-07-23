Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням

«Видим, что если рождается двойня, ведь это еще тяжелее. Почему же тогда в этом случае коэффициент поддержки у вас меньше, чем если бы человек рождал двоих детей. Здесь может быть нам ко второму чтению такие вопросы взять и постараться решить, ответить, потому что Раиса Васильевна правильно поднимает его», — сказал Володин на пленарном заседании.