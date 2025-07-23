Выявлены наноструктуры в панцирях водорослей, фокусирующие свет внутри их клеток

Как отмечают исследователи, сейчас биологи и физики со всего мира изучают и пытаются воспроизвести различные природные материалы и приспособления, которые растения и животные используют в своей жизнедеятельности. К примеру, раки-богомолы способны бить клешнями по панцирям их жертв с силой пули, выпущенной из ружья, а кузнечики и цикады способны прыгать на высоту, превышающую длину их ног в сотни раз.