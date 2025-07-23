Володин раскритиковал приезжих в Россию за потребительскую позицию

«Каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию», — сказал господин Володин на пленарном заседании (трансляция велась на сайте «Дума ТВ»). Он подчеркнул, что приезжие должны знать русский язык и с уважением относиться к местной культуре и вере.
17 июля Госдума приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. В него включено еще восемь преступлений. Среди них — совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму и пропаганда нацистской и экстремистской атрибутики.