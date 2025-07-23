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Володин раскритиковал приезжих в Россию за потребительскую позицию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России не нужны новые граждане, которые приезжают с потребительской позицией. Речь идет о тех, кто нарушает законы, пытаясь получить льготы и социальные выплаты, пояснил спикер нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию», — сказал господин Володин на пленарном заседании (трансляция велась на сайте «Дума ТВ»). Он подчеркнул, что приезжие должны знать русский язык и с уважением относиться к местной культуре и вере.

17 июля Госдума приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. В него включено еще восемь преступлений. Среди них — совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму и пропаганда нацистской и экстремистской атрибутики.

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