МАРТ нашел нарушения в 45% проверенных «Табакерок» в Беларуси

Среди нарушений указаны распространение рекламы в виде листовок с нарушением размера шрифта, который предусмотрен законодательством. Кроме того, специалисты выявили открытую выкладку нетабачных никотинсодержащих изделий и образцов одноразовых электронных систем курения с никотиносодержащими жидкостями для них. Было обнаружено несоблюдение перечня товаров, которые обязательны к наличию для продажи в торговом объекте, а также несоблюдение режима работы.