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МАРТ нашел нарушения в 45% проверенных «Табакерок» в Беларуси

МАРТ проверил «Табакерки» в Беларуси и озвучил обнаруженные нарушения.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ нашел нарушения в 45% проверенных «Табакерок» в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве сообщили, что были проведены контрольно-аналитические мероприятия торговых объектов «Табакерка» в Минске и по всей Беларуси, которые принадлежат компании «ЭНЕРГО-ОИЛ».

По информации Торгового реестра, на территории страны данной компанией было открыто около 2000 розничных торговых объектов. В МАРТ подчеркнули: нарушения обнаружили в 45% объектов, которые были охвачены мониторингом.

Среди нарушений указаны распространение рекламы в виде листовок с нарушением размера шрифта, который предусмотрен законодательством. Кроме того, специалисты выявили открытую выкладку нетабачных никотинсодержащих изделий и образцов одноразовых электронных систем курения с никотиносодержащими жидкостями для них. Было обнаружено несоблюдение перечня товаров, которые обязательны к наличию для продажи в торговом объекте, а также несоблюдение режима работы.

«Направлены рекомендации об устранении нарушений», — заявили в МАРТ.

Ранее МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году.

Тем временем Минтруда сказало, кто из работников в Беларуси получит в августе 2025 сразу несколько выплат и пособий.

Кроме того, Нацбанк призвал белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру.