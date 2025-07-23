С улиц Омска продолжают убирать незаконно размещенные киоски

«Продолжаем убирать с городских территорий незаконные киоски — очередной такой объект сегодня вывезли с улицы Гашека. Кран-манипулятор погрузил павильон на платформу и перевез на специальную площадку для хранения. Чтобы забрать свое имущество, хозяину придется возместить в бюджет средства, потраченные на его вынос», — отметил Сергей Шелест.