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С улиц Омска продолжают убирать незаконно размещенные киоски

Очередной объект вывезли на платную стоянку хранения с Московки.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается борьба властей с незаконно установленными киосками. Сегодня, 23 июля, мэр Омска сообщил в своем телеграм-канале про вывезенный нелегальный «объект» с улицы Гашека.

«Продолжаем убирать с городских территорий незаконные киоски — очередной такой объект сегодня вывезли с улицы Гашека. Кран-манипулятор погрузил павильон на платформу и перевез на специальную площадку для хранения. Чтобы забрать свое имущество, хозяину придется возместить в бюджет средства, потраченные на его вынос», — отметил Сергей Шелест.

Также градоначальник напомнил, что в годовом плане по сносу нелегальных ларьков находится больше 300 подобных объектов, из которых 40 уже помещены на спецплощадку принудительно.