С улиц Омска продолжают убирать незаконно размещенные киоски

В Омске продолжается борьба властей с незаконно установленными киосками. Сегодня, 23 июля, мэр Омска сообщил в своем телеграм-канале про вывезенный нелегальный «объект» с улицы Гашека.
«Продолжаем убирать с городских территорий незаконные киоски — очередной такой объект сегодня вывезли с улицы Гашека. Кран-манипулятор погрузил павильон на платформу и перевез на специальную площадку для хранения. Чтобы забрать свое имущество, хозяину придется возместить в бюджет средства, потраченные на его вынос», — отметил Сергей Шелест.
Также градоначальник напомнил, что в годовом плане по сносу нелегальных ларьков находится больше 300 подобных объектов, из которых 40 уже помещены на спецплощадку принудительно.