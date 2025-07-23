Выявлены свойства графита, позволяющие усовершенствовать космические аппараты

«Проведенный эксперимент показал, что основным механизмом разрушения поверхности графита под действием сильной ударной волны является механическое откалывание углеродных микрочастиц с его поверхности. Таким образом, основным фактором разрушения графита в рассмотренных условиях становится не испарение и плавление, а откол его фрагментов. Полученные результаты исследования — это важный шаг в понимании процессов, происходящих с теплозащитными покрытиями», — говорится в сообщении.