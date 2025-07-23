День работника торговли 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

Поздравьте всех причастных к этому профессиональному празднику, который в этом году отмечается 26 июля, — отправьте своим родственникам, друзьям и знакомым праздничную открытку с поздравлением!
День работника торговли учредили еще в Советском Союзе, 29 июня 1966-го года. Праздник стали отмечать каждое 4-е воскресенье июля. В 1988-м к названию прибавили «…бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» и стали праздновать уже каждое 3-е воскресенье.
Но в 2013 году по указу президента России День работника торговли вернул себе первоначальное название и вновь стал самодостаточным. Теперь эту дату отмечают каждую последнюю субботу июля. В 2025-м году профессиональный праздник попадает на 26-е число. Как поздравить всех причастных — мы расскажем в этой статье чуть позже, а сейчас немного цифр. Все-таки речь про торговлю же!
В нашей стране День работника объединяет огромное количество людей. Согласно последней переписи населения, которая проводилась в 2023 году, в Российской Федерации проживает 143,8 миллионов россиян. А по данным издания РБК, в сфере торговли в 2024 году было задействовано 5,41 млн человек. То есть каждый 27-й гражданин России.
Это неудивительно: в современно мире без торговли невозможно представить нормальное существование каждого человека. Мы постоянно что-то покупаем в магазинах у дома, супермаркетах, заказываем доставку продуктов или товара на маркетплейсах. Все это — люди, задействованные в сложной логистической цепочки: от производителя до конечного потребителя.
Продавцы за прилавком местечковых магазинов, кассиры в супермаркете, грузчики на складе, водители-дальнобойщики, бухгалтеры, продавцы в салонах сотовой связи, маркетологи и много другие профессии нужны для того, чтобы в итоге каждый из нас смог купить желаемый продукт или услугу, а вместе с ним удовлетворение от покупки.
Очень даже вероятно, что кто-то из ваших друзей, подруг, знакомых, родственников, одноклассников работает в торговле или тесно связан с этой сферой. У вас есть прекрасная возможность поздравить их в соцсетях или в мессенджерах. На этой странице вы можете выбрать понравившуюся картинку или открытку с поздравлением, скачать ее бесплатно и отправить через WhatsApp или телеграм всем знакомым, которые считают День работника торговли свои м профессиональным праздником.
Красивые картинки и открытки ко Дню работника торговли:
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