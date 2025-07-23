Волга у берегов Самары 23 июля прогрелась почти до +23 градусов

В Самарской области вода в Волге остаётся тёплой, что позволяет многим жителям и гостям региона наслаждаться купанием и водными видами спорта.
Например, в Саратовском водохранилище, близ Самары, вода незначительно прогрелась за последние сутки и достигает почти +23 градусов.
В Сызрани, в пределах этого же водохранилища, вода в Волге еще теплее — почти +24 градуса.
В Тольятти, в Куйбышевском водохранилище, температура воды в Волге не меняется и держится на уровне +24 градуса.
Напомним, что сегодня, 23 июля, в 63-регионе начнутся дожди, которые продлятся до пятницы. Осадки будут идти в основном утром и днем. Средняя температура воздуха достигнет +27 градусов, а к пятнице опустится до +24 градусов.
Ранее мы писали, что в Самарской области представили ситуацию на рынке труда в 2025 году. Большинство опрошенных назвали стабильный рост дохода главным приоритетом.
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