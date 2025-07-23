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ФК «Ростов» зарегистрировал убыток, расходы и доходы

Финансовые показатели ФК «Ростов» по итогам 2024 года опубликовали на сайте РФС.

Источник: Комсомольская правда

В ФК «Ростов» зарегистрировали убытки, расходы и доходы за 2024 год. Ключевые финансовые показатели были опубликованы на сайте Российского футбольного союза (РФС)".

По данным РФС, клуб получил небольшую прибыль в 272 тысячи рублей от выбытия активов, но понес убытки 551,1 млн рублей от трансферных операций с игроками.

Общие операционные расходы клуба достигли 3,2 млрд рублей. В эту сумму вошли затраты на содержание команды, обслуживание стадиона и другие текущие расходы.

Доходная часть была сформирована за счет поступлений в дни матчей, коммерческих доходов и выплат от организаторов турниров. Общая сумма операционных доходов составила 3,6 млрд рублей.

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